What could be better than picking out a name for your beautiful baby girl? Joyful as it is, finding unique baby names isn’t easy. Even if parents agree they want a name that’s “unique,” that might include everything from uncommon girl ones to especially cute, unisex, or even super old-fashioned names.

The Social Security Administration keeps track of the name of every child born in the United States, so we know which names American parents like to use for their kids — and how those preferences and popularity change over time. Those numbers can help you differentiate between truly unique girl names and those that thousands of other parents also thought were one-of-a-kind ideas. Think you’re the only one considering Harper? Pffft. It’s been one of the most popular baby girl names since 2014. But we’ve done the dirty work for you and have dug through decades’ worth of baby names to find the most beautiful and unique baby girl names. Take a look and choose wisely.

Classically Unique Baby Girl Names

Arya Brielle Chantria Dionne Everleigh Eloise Fay Genevieve Harlow Jamila Juniper Lorelei Louella Maia Moira Odette Meriah Penny Poppy Sienna Stella Tayla Taylor Tory Violet Willa Xena Elodie

Cool Baby Girl Names

Belle Tinsley Ariel Rory Aida Hattie Willow Amabella Serena Renata Magnolia Mercedes Clementine Ramona Emmy Anabella Hazel Ella Frankie Kaz Layla Wren Lessie Lillee Sage Lillia Rylee Zenni Charmaine

Uncommon Baby Girl Names

Paola Cora Maya Brea Fleur Alena Meara Amiah Ashlyn Hape Sariah Esmé Ember Aria Leanna Marlowe Milana Marleigh Malia Kimia Annika Alanna Eden Aubrielle Aliana Isla Elliana Ellie Ada Kaelie Addison Karina April Arabella Gracie Mimi Hailey Beeba Zya Rya Lou

Edgy, Celebrity-Inspired Baby Girl Names

Azalea Selena Marilyn Aaliyah Gwyneth Luna Adele Kylie Rihanna Iggy Tyra Viola Kit Alessandra Hallie Ava Hadley Ivy Annalise

Unusual Old-Timey Baby Names

Azariah Gwendolyn Beatrix Henrietta Colette Claudette Charmaine June Constance Bessie Brigitta Daisy Eleanor Greta Scarlett Ellery Edith Holly Etta Elyse Alyssa Cora Maude Maeve Minnie Nadine Elaine Adeline Miriam Celeste Adelaide Edna Prudence Pear

Location-Inspired Baby Names

Aspen Holland Arizona Nola Paris Kumasi Brooklyn Savannah Sydney Florence Helena Georgia Athena North Alden Chelsea Zuma Catalina Chelsea Cheyenne Asia Geneva Sierra Valencia Vienna Jordan Aldari

Writerly Baby Girl Names

Gloria Sylvia Cheryl Zadie Angelou Alcott Blake Bronte Mirabel Iris

Precious Baby Girl Names

Pearl Ruby Amber Ivory Opal Jewel Crystal Jade Sapphire Topaz Amethyst Zen Sage Silver Amaranth

Creative Baby Girl Names

Olive Haisley Jasmine Astrid Charlie Summer Sky Ezra Winter Aurora Chloe Christina Chrysanthemum Isador Sam

Preppy Baby Girl Names

Harley Riley Reagan Piper Spencer Henley Parker Annalise Sonia Mae Amora Peyton Blair Ingrid Paige Annabeth Brie

Tree Inspired Baby Girl Names

Hazel Marlowe Aspen Oakley Maple Ash Willow Juniper Elm Ivy Acacia Alameda Alyvia Banyan Barbossa Beech Ghusun Kazia Lilac Lorena Elswyth Defne Cheney Banyan Flora

Earthy Baby Girl Names

Lake Brooke Terra Dawn Kai Coral Ember Nettal River

One-Syllable Baby Girl Names

Bee Cee Dee Fay Nii Vee

Herb Inspired Baby Girl Names

Anisa Dill Basil Saffron Cory (Coriander)

Space Themed Baby Girl Names

Adhara Alpha Ara Aria Astra Astrid Aurora Carina Cassiopeia Catarina Celeste Ceres Chandra Cordelia Eris Estella Gaia Galellea Iroh Jupiter Larissa Leda Leia Leila Libra Lo Lucine Luna Lyra Maia Nebula Nova Rhea Star Thalassa Venus Zaniah Zeba Zenon

Pretty Baby Girl Names

Alessia Amanda Amara Aminata Amora Angelina Arabella Araceli Aurora Ava Belle Bianca Bonita Brooke Callista Camilla Catalina Celestia Chiara Chloe Citlali Clarissa Courtney Dahlia Delilah Delphi Eden Eliza Elowen Emilia Olivia Ophelia Penelope Phoebe Quinn Rebecca Rosalie Ruby Savannah Scarlett Shelby Sophia Stella Summer+

Rarest Baby Girl Names

Africa Alda Alohi Axelle Brea December Delia Delora Demetria Devora Devyn Elodie Elora Emerald Enola Esmeralda Esperanza Estelle Etta Faye Fern Florence Geneva Gianina Ianthe Ione Katja Lyra Maeve Myra Oceane Ophelia Oriana Safiyya Sierra Tullia Vita Winona Xoey Zahara Zosia